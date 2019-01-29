شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. مى عز الدين تبدأ رحلتها مع "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، يوم السبت المقبل الموافق 2 فبراير ، لعرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وذلك داخل الديكور الأساسى الأول للعمل والذى يتم تجهيزه حالياً .

"البرنسيسة بيسة" من تأليف مصطفى عمر وفاروق، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة مى عز الدين وسوسن بدر، ومحمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

وتتعاون مى عز الدين مع المخرج أكرم فريد للمرة الأولى فى الدراما بعدما قدما سوياً 3 أفلام فى السينما هم ""فرح" عام 2004، و"أيظن" عام 2006، والجزء الأول من "عمرو وسلمى" عام 2007 مع تامر حسنى، فيما قدمت آخر 3 مسلسلات لها مع المخرج ابراهيم فخر وهم "حالة عشق" عام 2015 و"وعد" عام 2016 و"رسايل" عام 2018.