بعد ترشحه للأوسكار.. منى هلا عن فيلم رامي مالك: "رخيص و قبيح"

نشرت الفنانة منى هلا عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" بوستر فيلم "Phantom Thread" لترشحه للمشاهدة.

وعلقت منى على البوستر: "بعد أن شاهدت الجريمة السينمائية إللى اسمها بوهيمان رابسودي، والحقيقة عمل رخيص وقبيح وسبُة في تاريخ كوين، وعيب اللي عملوه في فنان عظيم ومحترم زي فريدي ميركري ده والله.. أنا حزينة جدًا وحزينة أكتر لإن الذوق العام انحدر للدرجة دي، وإن الرأسمالية بقت بالبشاعة اللي ممكن تمسح فيها عقول البشرية، وتوهمهم إن عمل بهذا السوء والقبح على أنه عمل عظيم".

وأضافت منى: "حزينة أنه تم الاتجار بفرقة عظيمة زي كوين، وبفنان يعتبر من أحسن الموسيقيين اللي كتبوا وألفوا ولحنوا ووزعوا في آخر 100 سنة بالشكل القبيح الرخيص التافه السطحي الخالي تمامًا من أي محتوى درامي أو حتى سردي عن حياة ومعاناة شخص عميق وموهوب موهبة فذة مش هتتكرر تاني زي فريدي ميركري بالشكل البشع ده".

وتابعت منى: "المهم عشان نكفر عن هذه الجريمة أنا هتفرج على Phantom Th Read للمرة التانية لأنه عجبني وفيه تفاصيل عاوزة أشوفها تاني كانت الممثلة الحساسة الجميلة "فيكى كريبس" عملاها وده يعتبر التعاون الثاني بين الممثل دانيل داي لويس والمخرج العظيم بول توماس أندرسون بعد فيلمهم there will be blood، مشاهدة ممتعة يا حلوين".

وفريدي ميركوري مطرب وموسيقي ومؤلف أغاني بريطاني عاش في الفترة بين 5 سبتمبر 1946 حتى لقي حتفه يوم 24 نوفمبر 1991م، ويشتهر فريدي على الأخص بأدائه الصوتي لفرقة كوين.