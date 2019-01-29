هاني شاكر يعلق على تقليد أحمد جمال له.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان هاني شاكر، إنه ضحك بشكل غير طبيعي على تقليد الفنان أحمد جمال له في برنامج "معكم - منى الشاذلي".

وأضاف شاكر، أن أحمد جمال أجاد تقليده بشكل كبير وهو يغني أغنية "يتعلموا" للفنان عمرو دياب.

ونشر أحمد جمال الفيديو وعلق عليه: "أستاذنا الكبير أبو قلب طيب كلام حضرتك ده شرف كبير ليا والمرة الجاية هقلدك في أغانيك بقى".

يُذكر أن الفنان أحمد جمال حل مؤخرًا ضيف على الإعلامية منى الشاذلي وغنى "يتعلموا" للفنان عمرو دياب بطريقة الفنان هاني شاكر.