روبي "مقاتلة" ورامز أمير "قناص".. 10 صور من كواليس "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المنتج محمد السبكي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" مجموعة من الصور لأبطال فيلمه الجديد "حملة فرعون" وعلق عليها: "من كواليس تصوير فيلم #حملة_فرعون".

تدور أحداث فيلم "حملة فرعون" في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

وظهرت روبي في الصور، وهي تؤدي عددًا من مشاهد الأكشن مع فريق العمل.

حملة فرعون من بطولة هم محمود عبدالمغني، محمد لطفي، روبي، رامز أمير، وحمدي الميرغني.​