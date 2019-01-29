فيديو| السقا ودياب يغنيان مع أمير كرارة في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض قناة "on e" الجزء الثاني من حلقة النجمين أحمد السقا ومحمد دياب الشهير بـ"دياب" في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أميرة كرارة، يوم الجمعة المقبل، في تمام الـ11 مساء، وغنى النجمان خلال الحلقة.

يذكر أن الجزء الأول من اللقاء الذي عرض يوم الجمعة الماضي، وهو أولى حلقات البرنامج.

وتحدث السقا، خلال الجزء الأول، عن حبه لتربية الكلاب، وحكى عن موقف اضطر فيه للنوم خارج البيت، وقال إنه مشغول في الوقت الحالي بتصوير مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة"، متابعًا "تصوير المسلسلات مفرمة".

وكشف الفنان أمير كرارة عن الأدوار التي كان يتمنى تقديمها من أفلام السقا وهي فيلم تيتو مع المخرج طارق العريان، وفيلم تيمور وشفيقة مع خالد مرعي وتامر حبيب.