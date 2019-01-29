أبطال "حملة فرعون" في كواليس الفيلم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، والتي أظهر خلالها كواليس فيلمه "حملة فرعون" بمشاركة عدد من نجوم السينما المصرية.

والتقطت الصورة في المغرب، وجمعت عددًا من أبطال الفيلم، وهم محمود عبدالمغني، محمد لطفي، روبي، رامز أمير، وحمدي الميرغني.

وعلق حمدي على الصورة قائلاً: "حملة فرعون، بتعرف تعد لحد كام".

تدور أحداث فيلم "حملة فرعون" في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.