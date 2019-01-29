شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبوزيد ينضم إلى حماده هلال فى مسلسل "ابن أصول" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان كريم أبوزيد إلى فريق عمل مسلسل "ابن أصول" الذى يخوض به الفنان حماده هلال السباق الرمضانى مع شركة سينرجى ويكتبه أحمد محمود أبو زيد، ويخرجه محمد بكير ويجسد كريم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل ويراهن عليه خلال الموسم.

وانطلق تصوير المسلسل مطلع هذا الأسبوع فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بحضور عدد من الأبطال منهم حمادة هلال وسوزان نجم الدين وكريم أبو زيد واحتفلوا ببداية تصوير العمل من خلال تقطيع التورتة.

آخر أعمال الفنان كريم أبوزيد فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" ودارت أحداثه حول شخصية "حليمو" التى يجسدها طلعت زكريا، الذى يعمل منقذًا على شواطئ الإسكندرية، لكنه رغم ذلك لا يجيد السباحة، ومن هنا تنشأ العديد من المواقف الكوميدية، وشارك فى بطولته الفنانة ريم البارودى ونيرمين ماهر، وبيومى فؤاد، والراقصة دينا، ورامى غيط، وخالد حمزاوى، ونور الكاديكى، وطاهر بدر، إخراج محمد سعيد.