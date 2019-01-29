شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة بارانويا تغنى فى الإسكندرية بحفلة تنطلق 22 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة بارانويا لتدشين انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019، عبر أولى حفلاتها الجماهيرية بعد غياب، والتى يحضتنها مسرح الجيزويت فى الإسكندرية، فى السابعة مساء الجمعة 22 فبراير. وتقدم بارانويا توليفة غنائية منوعة من أغنيات ألبومها الغنائى الأول "الإنعاش"، والذى دخلت فى قوقعة تحضيره منذ 3 سنوات، وأطلقته للجمهور بشكل أونلاين، ويضم فى جعبته 10 أغنيات، منها "المجرة" و"أوهام" و"مريض نفسى" و"مش فارقة".

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