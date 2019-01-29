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فرقة بارانويا تغنى فى الإسكندرية بحفلة تنطلق 22 فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة بارانويا لتدشين انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019، عبر أولى حفلاتها الجماهيرية بعد غياب، والتى يحضتنها مسرح الجيزويت فى الإسكندرية، فى السابعة مساء الجمعة 22 فبراير.

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وتقدم بارانويا توليفة غنائية منوعة من أغنيات ألبومها الغنائى الأول "الإنعاش"، والذى دخلت فى قوقعة تحضيره منذ 3 سنوات، وأطلقته للجمهور بشكل أونلاين، ويضم فى جعبته 10 أغنيات، منها "المجرة" و"أوهام" و"مريض نفسى" و"مش فارقة".

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