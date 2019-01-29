بوسي في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت المطربة بوسي عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت بوسي في الصور بفستان، ونالت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي بوسي. وأحيت الفنانة بوسي مؤخرًا حفل زفاف إيمان عبدالوهاب شقيقة الفنانة شيرين.

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