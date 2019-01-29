بشعر قصير.. جلسة تصوير جديدة لكيم كاردشيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: خضعت عارضة الأزياء كيم كاردشيان لجلسة تصوير جديدة نشرت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت كيم في الصور بشعر قصير. يذكر أن كيم كاردشيان تحرص على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقى إعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.​

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