راشيل بلوم تخطف الأنظار في حفل ممثلي الشاشة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والممثلة الأمريكية الحسناء راشيل بلوم، البالغة من العمر 31 عاما، حيث استطاعت أن تخطف أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتهما الجذابة والمميزة على السجادة البيضاء في حفل توزيع جوائز نقابة السينمائيين وممثلي الشاشة “SAG” في دورتها الـ25 لعام 2019، والتي أقيمت يوم الأحد 27 يناير 2019.

وارتدت النجمة العالمية فستان ذهبي اللون ومشقوق من الأمام من جهة اليمين، مما أضفى على إطلالتها مزيدا من الجاذبية والإثارة

وحضر الحفل كاثرين زيتا جونز، وزوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس، وكيلتي نايت ورينيه براج ورامي مالك وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وليدي جاجا وجون ديفيت وإيميلي بلانت وأوليفيا كولمان وجلين كلوز وإيما ستون وماهرشالا على وسام إيليوت وآدم درايفر وتيموثي شالاميت وراشيل ويسز وهيو جرانت وبيل بولمان ودارين كريس وباتريشيا اركويت وبينيلوب كروز وغيرهم.

وعلى جانب أخر، كانت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية “SAG” قد اتهمت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الخاصة بحفل جوائز الأوسكار بترهيب وتخويف النجوم من حضور حفلها المقام في نهاية هذا الشهر، ونشرت بيانًا زعمت من خلاله أن الأكاديمية تستخدم “أساليب ضغط غير عادية وغير مبررة”، وتضغط على الممثلين حتى لا يحضروا حفلات جوائز أخرى غير حفل جوائز الأوسكار وأن يرفضوا تقديم أي حفل آخر.