جلين كلوز تفوز بجائزة أفضل ممثلة بحفل ممثلي الشاشة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت الممثلة الأمريكية الشهيرة، جلين كلوز، البالغة من العمر 71 عاما، أن تفوز بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في فيلم عن دورها في فيلم “The Wife” في حفل توزيع جوائز نقابة السينمائيين وممثلي الشاشة “SAG” في دورتها الـ25 لعام 2019 ، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس يوم الأحد 27 يناير.

و على الجائزة 5 نجمات مختلفات وهن ايميلي بلانت عن فيلم “Mary Poppins Returns” وجلين كلوز عن فيلم “The Wife” وأوليفيا كولمان عن فيلم “The Favourite” وليدي جاجا عن فيلم “A Star Is Born” وميليسا مكارثي عن فيلم “Can You Ever Forgive Me?”.

كما شهد حضور الحفل الضخم عدد كبير من نجوم ونجمات العالم، مثل كيلتي نايت ورينيه براج ورامي مالك وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وليدي جاجا وجون ديفيت وإيميلي بلانت وأوليفيا كولمان وجلين كلوز وإيما ستون وماهرشالا على وسام إيليوت وآدم درايفر وتيموثي شالاميت وراشيل ويسز وهيو جرانت وبيل بولمان ودارين كريس وباتريشيا اركويت وبينيلوب كروز وغيرهم.