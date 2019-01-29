إيميلي بلانت أفضل ممثلة مساعدة بفيلم في حفل «SAG».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فازت النجمة والممثلة البريطانية إيميلي بلانت، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “A Quiet Place” في حفل توزيع جوائز نقابة السينمائيين وممثلي الشاشة “SAG” في دورتها الـ25 لعام 2019، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس يوم الأحد 27 يناير.

و نافس على الجائزة التي فازت بها النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، 5 نجمات مختلفات وهن إيمي آدمز عن فيلم “Vice” وإيميلي بلانت عن فيلم “A Quiet Place” ومارجوت روبي عن فيلم “Mary Queen of Scots” وإيما ستون عن فيلم “The Favourite” وراشيل ويسز عن فيلم “The Favourite”.

وشهد حضور الحفل عدد كثير من النجوم مثل كيلتي نايت ورينيه براج ورامي مالك وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وليدي جاجا وجون ديفيت وإيميلي بلانت وأوليفيا كولمان وجلين كلوز وإيما ستون وماهرشالا على وسام إيليوت وآدم درايفر وتيموثي شالاميت وراشيل ويسز وهيو جرانت وبيل بولمان ودارين كريس وباتريشيا اركويت وبينيلوب كروز وغيرهم.

والجدير بالذكر أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، قد خسرت لقب أفضل ممثلة، والذي جاء من نصيب النجمة العالمية جلين كلوز، وذلك بعدما تنافس 5 نجمات مختلفات على اللقب وهن ايميلي بلانت عن فيلم “Mary Poppins Returns” وجلين كلوز عن فيلم “The Wife” وأوليفيا كولمان عن فيلم “The Favourite” وليدي جاجا عن فيلم “A Star Is Born” وميليسا مكارثي عن فيلم “Can You Ever Forgive Me?”.