ليدي جاجا تخسر لقب أفضل ممثلة وتفوز بأفضل إطلالة في الدورة الـ 25 لحفل ممثلي الشاشة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خسرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، لقب أفضل ممثلة، والذي جاء من نصيب النجمة العالمية جلين كلوز، وذلك بعدما تنافس 5 نجمات مختلفات على اللقب وهن ايميلي بلانت عن فيلم “Mary Poppins Returns” وجلين كلوز عن فيلم “The Wife” وأوليفيا كولمان عن فيلم “The Favourite” وليدي جاجا عن فيلم “A Star Is Born” وميليسا مكارثي عن فيلم “Can You Ever Forgive Me?”.

وفي المقابل استطاعت ليدي جاجا أن تخطف الأنظار، باطلا لتها المبهرة والجذابة على السجادة البيضاء في حفل توزيع جوائز نقابة السينمائيين وممثلي الشاشة “SAG” في دورتها الـ25 لعام 2019، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس يوم الأحد 27 يناير.

وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، فستان أبيض عاري الصدر ومشقوق من اليسار شق طويل، أظهرها بشكل مثير.

وشهد الحفل تألق كل من النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، بفستان أزرق مشقوق من اليسار، كما ظهرت مارجوت روبي باطلالة بيضاء أنيقة، وأيضا تألقت النجمة ايما ستون ببلوزة صفراء عارية من اليسار، وبلوزة زرقاء.

وشهد حضور الحفل الضخم عدد كبير من نجوم ونجمات العالم، مثل كيلتي نايت ورينيه براج ورامي مالك وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وليدي جاجا وجون ديفيت وإيميلي بلانت وأوليفيا كولمان وجلين كلوز وإيما ستون وماهرشالا على وسام إيليوت وآدم درايفر وتيموثي شالاميت وراشيل ويسز وهيو جرانت وبيل بولمان ودارين كريس وباتريشيا اركويت وبينيلوب كروز وغيرهم.