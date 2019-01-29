رامي مالك يقتنص جائزة جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاز الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك بجائزة أفضل ممثل رئيسي في فيلم عن دوره في فيلم “Bohemian Rhapsody” في حفل توزيع جوائز نقابة السينمائيين وممثلي الشاشة “SAG” في دورتها الـ25 لعام 2019 والتي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس ليلة الأحد 27 يناير.

وكان ينافس على الجائزة 5 نجوم مختلفين وهم كريستيان بيل عن فيلم “Vice” وبرادلي كوبر عن فيلم “A Star Is Born” ورامي مالك عن فيلم “Bohemian Rhapsody” وفيجو مورتينسين عن فيلم “Green Book” وجون ديفيد واشنطن عن فيلم “BlacKkKlansman”.

وشهد الحفل، حضور عدد كبير من النجوم مثل كيلتي نايت ورينيه براج ورامي مالك وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وليدي جاجا وجون ديفيت وإيميلي بلانت وأوليفيا كولمان وجلين كلوز وإيما ستون وماهرشالا على وسام إيليوت وآدم درايفر وتيموثي شالاميت وراشيل ويسز وهيو جرانت وبيل بولمان ودارين كريس وباتريشيا اركويت وبينيلوب كروز وغيرهم.

وكان الفنان رامي مالك، قد فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم “Bohemian Rhapsody”، في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، الأخير، في نسخته الـ76، والذي أقيم في الساعات الأولى من صباح الاثنين 7 يناير، في فندق بيفرلي هيلتون بولاية لوس أنجليس الأمريكية، من تقديم كل من الممثلة الكندية ساندرا أوه والممثل الأمريكي أندي سامبيرج.