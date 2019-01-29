إلغاء عرض مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة في الإسكندرية بشكل مفاجيء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئ الفنان المصري أشرف عبدالباقي في أول يوم لعرض مسرحيته “جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط”، على مسرح بيرم التونسي في محافظة الإسكندرية، بخطاب من جهاز الحماية المدنية يخبره فيه بإلغاء العرض بسبب مشاكل تقنية.

هذا القرار وضع الفنان المصري في موقف محرج مع جمهوره الذي كان قد بدأ بالفعل في التوافد إلى المسرح لمشاهدة العرض.

أشرف توجه إلى مبنى المحافظة للاستفسار عن أسباب إلغاء العرض، وأكد له المحافظ أن الأمر خارج عن إرادته وأن جهاز الحماية المدنية هو المكلف بحماية المنشآت الحيوية ولا يمكن الاعتراض على قراراته.

ورغم هذا القرار، تواجد عبد الباقى وأعضاء فرقته داخل المسرح للاعتذار للجمهور بشكل مباشر، والذين حضروا في الميعاد المخصص للعرض.

وقرر عبدالباقي بعد هذا الموقف، أن تعود فرقته مرة أخرى للقاهرة، لاستكمال عروضها على خشبة مسرح نجيب الريحاني في وسط القاهرة، وذلك بشكل يومي في إجازة نصف العام.

ومسرحية “جريما في المعادي” هي تجربة جديدة ومختلفة، يقدمها مجموعة وجوه شابة دون أن يشارك بها أشرف عبد الباقي بالتمثيل، فهو مؤلف ومخرج ومنتج ومدرب الفرقة.