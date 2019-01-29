جلسة تصوير جديدة لناهد السباعي لا تخلو من الجرأة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ناهد السباعي لجلسة تصوير حديثة مع المصور الشهير خالد فضة لصالح واحدة من المجلات الفنية.

ناهد شاركت جمهورها في صور من جلسة التصوير الجديدة، والتي ظهرت فيها بلوك مميز، حيث اختارت لوك يجمع بين الكاجوال والكلاسيك، فارتدت بنطلون من الجينز، عليه بلوزة من الفرو تكشف عن كتفيها.

الفنانة الشابة وضعت ماكياج بارز أظهر جمال ملامحها، بينما اختارت لون طلاء شفاه ملفت، واتخذت عدد من الوضعيات التي امتازت بالدلع والشقاوة.

جمهور ناهد السباعي عبر عن إعجابه الشديد باللوك الذي ظهرت به من خلال عدد من التعليقات، كما أحب الجمهور ماكياجها.

ناهد قالت في تصريحات صحفية إنها هربت قبل الزفاف وغيرت رأيها دون سبب منطقي، حيث انها شعرت أنها لا تريد أن تتزوج، واتصلت بخطيبها لتخبره بذلك قبل العرس بيوم واحد.

الفنانة المصرية أكدت أنها رفضت أن تكذب على الجمهور بعد أن نصحها البعض بأن تقيم زفاف مزيف ثم تعلن إنفصالها بعد أيام، وقالت إنها فضلت الصدق.

ناهد كان آخر أعمالها في السينما هو فيلم «جريمة الإيموبيليا»، والذي حقق نجاحا لا بأس به، ويقوم على عنصر التشويق.