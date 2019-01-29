زياد برجي في نزهة ممتعة مع ابنته وكلبه بين أحضان الطبيعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحاول الفنان اللبناني زياد برجي أن يعوض عائلته وقت انشغاله عنهم بأعماله الفنية، لايمانة بمبدأ «العائلة أولاً».

زياد منح نفسه أجازة من انشغالاته الفنية، وقرر أن يقضيها بشكل مختلف، حيث اصطحب ابنته «نور» وكلبه في نزهة نهارية ممتعة بين أحضان الطبيعة، وحرص على مشاركة محبيه أجواء جولته بنشر لقطات تجمعه بابنته وكلبه.

وفي تعليق مؤثر على الصور، اعرب زياد عن استمتاعه بالوقت الذي يمضيه إلى جانب أسرته، حيث كتب: « أولويتي هي أن أكون أبًا صالحًا لبقية حياتي، تربية ملائكتي بكثير من الاهتمام، الحب، والرعاية هي خطتي، أحبكم جميعاً».

يُذكر أن زياد برجي متزوج من سيدة مغربية تُدعى «سناء»، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «نور» أكتوبر عام 2015، وفي أغسطس 2018، استقبل الزوجان مولودهما الثاني «يوسف».

من ناحية أخرى، يستعد زياد برجي لاحياء حفل غنائي يوم 13 فبراير المقبل بصور (الحوش) بمطعم القلعة ببيروت، كما احتفل الفنان الشاب مؤخراً بطرح فيلمه الجديد «المهراجا» الذي يشارك في بطولته أمام داليدا خليل، جوليا قصار، عباس جعفر، دانا حلبي، والعمل من تأليف رافي وهبي، وغيرهم، والفيلم من وإخراج فادي حداد.