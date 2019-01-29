«كرش» أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي جمهوره في صورة جديدة له مع زوجته ندى الكامل عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفيشاوي ظهر في الصورة من داخل حديقته الخاصة مع زوجته، وعلق قائلا: «بالمنزل مع زوجتي»، ولاحظ الجمهور زيادة كبيرة في وزنه، وظهر ذلك جليا من خلال «كرشه» الظاهر بوضوح من ملابسه.

تعليقات الجمهور جاءت أغلبها لتسخر من وزن الفنان الزائد، رغم أنه ينشر صور له باستمرار من داخل الجيم، وحذره الفانز من زيادة وزنه أكثر من ذلك.

الفنان المصري كان قد احتفل بخطوبته على ندى الكامل في شهر مايو الماضي، واحتفلا بزفافهما في 20 يونيو، وكان أول ظهور إعلامي لها معه خلال مشاركته في العرض الخاص لفيلمه الجديد «عيار ناري» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

الفيشاوي الصغير احتفل بزفافه على ندى الكامل على أحد الشواطئ في الجونة، بحضور عدد من أصدقائهما، والفنان باسم سمرة والإعلامية بوسي شلبي، ووصفها بأنها الحب الحقيقي.

أحمد يواصل على نشر صوره مع زوجته ويعبر باستمرار عن حبه لها، بينما ظهر معها في مهرجان الجونة، وكان يقبلها على السجادة الحمراء.