أيتن عامر تسخر من حملة حملة «خليها تعنس».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت حملة «خليها تعنس»، والتي اطلقها عدد من الشباب وانتشرت على مواقع التواصل حالة من الغضب لدي عدد من المشاهير.

الفنانة أيتن عامر علقت على انتشار الحملة، وكتبت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»: «خليها تعنس ايه دا احنا بنصلي استخارة عشان نرفضكم يلااا».

التعليق حاز على تأييد عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية وخاصة من الفتيات اللاتي عبرن عن غضبهن بعد انتشار الحملة، وأمطرها الفانز بعدد من التعليقات التي شكرتها.

الحملة جاءت بعد انتشار حملة أخرى بعنوان «خليها تصدي»، والتي حققت النجاح، ودعت إلى عدم المغالاة في طلب الشبكة سواء من قبل العروس أو والديها.

المنتج المصري محمد العدل كان واحد من الذين رفضوا حملة «خليها تعنس»، وقال إنها تدعو إلى الفرقة، وأنها «عيب» أن تصدر من قبل الشباب المصري الذي يحترم الفتاة المصرية.

وكانت أيتن عامر، قد شاركت فى موسم رمضان الماضى، فى مسلسل “أيوب”، للنجم مصطفى شعبان وجسدت دور شقيقته خلال الأحداث وحققت نجاحاً جماهيرياً بشخصية “سماح” والعمل إخراج أحمد صالح وتأليف محمد سيد بشير انتاج سينرجى.