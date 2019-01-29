بلقيس تتحدث الصينية وتحيي زفاف في الشارقة بطلّة شتوية شديدة الأناقة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اليمنية بلقيس في حفل زواج فخم احيته لصالح إحدى العائلات في الشارقة بالإمارات.

بلقيس حرصت على مشاركة متابعيها بصور ومقاطع فيديو مميزة من أجواء الزفاف الذي لمعت فيه بطلّة شتوية شديدة الأناقة، حيث ارتدت فستان أسود ذو ذيل من الريش، من دار أزياء لابورجوازي، كما تزينت بطقم ماسي ضاعف بريق طلّتها.

وعلى هامش الزفاف، التقت بلقيس بسيدة صينية سجلت معها فيديو طريف، حيث ظهرت الفنانة اليمنية تتحدث بالصينية، بينما ارتسم على وجهها ضحكة قوية، مهنئة الشعب الصيني بالسنة الصينية الجديدة، وكتبت معلقة على الفيديو: «مع صديقتي من الصين نتمنى عام جديد سعيد للصينيين».

من ناحية أخرى، تستعد بلقيس لاحياء حفل غنائي ضخم يوم 1 فبراير المقبل، في مدينة الملك عبدالله في بجدة، كما تجهز لحفل غنائي للنساء فقط في أبوظبي يوم 21 مارس المقبل بمدينة الألعاب المائية.