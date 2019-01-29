الفنانة الكويتية هنادي الكندري برشاقة لافتة.. هل خضعت لعملية تكميم؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبهرت الفنانة الكويتية هنادي المندري جمهورها برشاقتها في أحدث صورة التقطت لها، في أحد المراكز التجارية.

وعن سر نحافتها ورشاقتها، قالت هنادي أن شقيقتها قد أخبرتها أن الكثيرين يسألونها عن اسم الطبيب الذي لجأت إليه لتكميم معدتها، مؤكدة أن الأمر بعيداً تماماً عن عمليات التكميم أو تصغير المعدة.

الفنانة الكويتية كشفت أن السر هو خضوعها لنظام غذائي محدد مع طبيب مختص، لافتة إلى أنها بدأت نظامها الغذائي مع أول يوم تصوير بمسلسلها “وما أدراك ما أمي”.

وأضافت أنها صارت حالياً تشرب عصائر الخضراوات وليس الفواكه، مشيرة إلى أنها عندما تتناول الفاكهة، فإنها تأكل كميات صغيرة جداً يحددها الطبيب بنفسه.

يذكر أن هنادي الكندري​ كانت قد حصلت مؤخرا على حكم ببراءتها من تهمة إهانة رجل شرطة، وأعلن محامي الفنانة هذا الخبر على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “بصفتي وكيلًا عن الفنانة هنادي الكندري صدر اليوم حكم بالبراءة لصالح موكلتي في القضية التي قام برفعها أحد أفراد الشرطة بحجة أن الفنانة وقفت بموقف المعاقين وقامت بإهانته عليه نقول لمن أرعد وأزبد وزاد خافوا الله فالبشر كرامات.. اللهم لك الحمد والشكر”.

وعلّقت هنادي على كلام المحامي قائلة:”الحمد لله أنني في بلد فيه القضاء عادل، لأنه يخاف الله سبحانه، ويعمل وفق المنطق والدين، وعلى قاعدة العقاب والثواب.. الحمدلله أننا نحيا في بلد آمن يؤمن بحرية الكلمة وبحقوق الإنسان، ونعيش في مجتمع لا يحمل الإساءة، شكرًا للقضاء الكويتي النزيه العادل وشكر خاص للمحامي سعود الشحومي”.