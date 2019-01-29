ياسر جلال يحتفل ببدء تصوير «لمس أكتاف» مع فريق العمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري ياسر جلال ببدء تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “لمس أكتاف”، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

الفنان المصري احتفل مع عدد كبير من فريق عمل المسلسل منهم الفنانة حنان مطاوع، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة سمر مرسي.

ياسر وفريق العمل أحضروا تورتة كبيرة للاحتفال حملت اسم المسلسل، والتقطوا الكثير من الصور التذكارية سويا.

حنان مطاوع نشرت الصور، على حسابها الخاص على “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “لمس اكتاف. الاستاذ حسين المنباوي. صديقي ياسر جلال. اختي إيمان العاصي. القمر سمر مرسي، وطبعا الاستاذ فتحي عبد الوهاب كان ناقصنا في الصورة . شركه سينرجي. يااااااارب”.

ومسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسى، وجارى التعاقد مع عدد من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين النباوى، وإنتاج سينرجى .

ويعد مسلسل “لمس أكتاف” هو البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس “ظل الرئيس” في رمضان 2017، و”رحيم” في رمضان 2018.