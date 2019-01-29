غادة عادل تدعم ابنها في أول أعماله السينمائية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل عبدالله، نجل الفنانة المصرية غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، المجال الفني، حيث قدم أول أفلامه السينمائية، والذي يحمل اسم “العفريت”، ومن المقرر عرضه قريبا.

نجل غادة نشر البرومو الرسمي للفيلم، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي كشف عن ظهور والدته الفنانة كضيفة شرف ضمن أحداث العمل، وذلك دعما منها لابنها.

عبدالله أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: ” البرومو الرسمي لفيلم العفريت”، وقد تلقى الكثير من تعليقات الإعجاب من متابعيه، وتمنوا له التوفيق.

وكان عبدالله وشقيقته مريم قد حرصا مؤخرا على دعم والدتهما، بأن حضرا معها العرض الخاص لفيلمها الجديد “نادي الرجال السري”ن والذي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نسرين طافش، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، وغيرهم.

يذكر أن الفنانة المصرية غادة عادل لديها خمسة أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري هم: “عبدالله، ومريم، ومحمد، وحمزة، وعزالدين”.

وأعلنت غادة عادل انفصالها عن والد أبنائها المخرج مجدي الهواري العام الماضي، وأكدت أن الانفصال تم منذ شهور، ولكنها تكتمت على الخبر احتراما لرغبة طليقها.