مخرج الفيلم الهندي "باجي3" يكشف لـ"العين الإخبارية" نهاية الجزء الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد النجاح الساحق الذي حققته سلسة أفلام "باجي"، قرر المخرج أحمد خان إطلاق الجزء الـ3 بالتعاون مع بطل الأجزاء السابقة تايجر شروف، على أن يبدأ التصوير مايو/أيار المقبل، بحيث يُعرض الفيلم في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" كشف خان عن مفاجأة مبكرة، حيث صرح بأن بطل هذا الجزء سيقتل في النهاية، ومن ثم سيكون هذا هو الجزء الأخير من سلسلة "باغي".

وأوشك الكاتب فرحان أحمد على الانتهاء من كتابة السيناريو، ويعتمد في هذا الجزء على تجاوز فكرة الدفاع عن فتاة أو قضية خاصة ليتحول "تايجر" هذه المرة إلى مدافع عن مدينة بأكملها ضد أباطرة الفساد.

وقرر خان أن يكون تصوير معارك الفيلم هذه المرة في الصحراء ليكون مختلفاً بعض الشيء عن الأجزاء السابقة التي اعتمدت على مشاهد المعارك داخل الغابات، حيث يفاضل بين صحراء "جايبور" وصحراء أبوظبي، فيما يحسم قراره بعد جلسة عمل مُفصلة مع المنتج وتايجر، حيث من الممكن تقسيم المشاهد ما بين جايبور وأبوظبي.

وسلسلة أفلام "باجي" هي دراما حركية تعتمد على مدرسة الأداء المبالغ فيه، ويبحث بطل الفيلم طوال الوقت عن المتاعب والصراعات في سبيل الإنسانية.