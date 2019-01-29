شكرا لقرائتكم خبر عن "قابيل" يجمع محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنانون محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل تصوير المشاهد الأولى من مسلسلهم "قابيل" للمنافسة به فى موسم دراما رمضان المقبل، ويواصلون التصوير حالياً فى أحد مولات الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بين محمد ممدوح وآخرين من النجوم الشباب، حيث إن العمل يضم مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة بجانب أبطال العمل فراج وأمينة خليل.

ويعد اسم "قابيل" هو الاسم النهائى للعمل من إخراج كريم الشناوى وتأليف محمد صقر وأحداثه تدور فى إطار درامى مشوق، حيث انطلق التصوير أمس الأحد فى الديكورات الخاصة بالعمل.

يشار إلى أن محمد فراج شارك فى مسلسل "الوصية" وظهر كضيف شرف بشخصية خميس الجاسوس، للمخرج خالد الحلفاوى تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمى، كما انتهى من تصوير مسلسل "أهو دا اللى صار" مع روبى وأروى جودة وينتظر عرضه فى الفترة المقبلة.

بينما شاركت أمينة خليل فى بطولة مسلسل "ليالى أوجينى" مع النجم ظافر العابدين للمخرج هانى خليفة وتولى الوحدة الثانية من الإخراج المخرج خالد مرعى، وشارك فيه مجموعة من النجوم منهم انجى المقدم ومكرم مراد وانتصار.

أما الفنان محمد ممدوح ظهر كضيف شرف فى مسلسل "الوصية" رمضان الماضى مع الفنان أكرم حسنى وأحمد أمين كما يشارك فى الموسم الرمضانى المقبل بجانب النجم أحمد السقا فى مسلسل "ولد الغلابة" للمؤلف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.