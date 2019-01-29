شكرا لقرائتكم خبر عن الكل بيغلط.. اعرف حمو بيكا قال إيه بعد الحكم عليه بالحبس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المغنى الشعبى حمو بيكا على حكم حبسه بـ 3 أشهر، بتهمة الغناء وإقامة حفلات بدون تصريح، قائلاً: "الكل بيغلط.. بس أنا معملتش حاجة".

وأضاف بيكا، فى مقطع فيديو بثه من خلال حسابه على "انستجرام" قائلاً: "النهاردة كانت جلستى فى محكمة الإسكندرية واتحكم عليا بـ3 شهور".

وتابع: "أنا مغلطتش، ومعملتش حاجة أذيت حد، أنا كنت عايز أفرحكم، وأنا متحبستش".

واستطرد: "أنا معايا ربنا، طول ما أنا معايا ربنا كسبان، وبطلب من كل اللى بيحبنى من ابن بواب لابن وزير يعمل هاشتاج يدعم حمو بيكا".

كانت محكمة جنح الإسكندرية قد حكمت على المغنى الشعبى "حمو بيكا" بالحبس 3 أشهر على خلفية إقامته حفلا بمحافظة الإسكندرية بدون ترخيص.

وجهت النيابة لـ"بيكا" تهمة إذاعة حفل سمعى وبصرى بدون ترخيص من وزارة الثقافة ومزاولة مهنة بدون ترخيص .

وكانت قد تقدمت نقابة الموسيقين برئاسة الفنان هانى شاكر ببلاغ خلال شهر نوفمبر الماضى لإيقاف حفل لحمو بيكا الذى أقيم بمنطقة العجمى بالإسكندرية وتوجيه له اتهامات مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتوجهت قوة أمنية لإيقاف الحفل وتفريق الجماهير المتواجدة فيه بأحد الشواطئ الخاصة وإنهاء التجمع .