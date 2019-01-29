لأول مرة على "انستجرام".. جيمس كاميرون يروج لـ"Alita: Battle Angel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الصفحة الرسمية للمخرج العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، جيمس كاميرون، فيديو للمخرج العالمي وهو يروج لأحدث أعماله الإنتاجية هذا العام وهو فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita: Battle Angel"، كنوع من الدعائية للفيلم قبل طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي منتصف شهر فبراير المقبل.

وظهر كاميرون لأول مرة عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، وهو يروج لفيلمه الجديد حاملاً العديد من المفاجئات لمتابعيه واوضح انهم يمكنهم خوض تجربة خاصة للعرض الخاص للفيلم يوم 31 يناير الجاري قبل طرحه بدور العرض، وسيكون هناك مناقشة من قبل فريق عمل الفيلم عقب العرض الخاص".

يذكر ان اخر أعمال المخرج جيمس كاميرون كانت بفيلم الخيال العلمي "Avatar" عام 2009، والذي تخطت إيراداته حاجز الـ2 مليار دولار ليصبح هو الأعلي إيراداً في تاريخ السينما العالمية.