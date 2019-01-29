ماجدة الرومي بصحبة يسرا وإيناس الدغيدي وإلهام شاهين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعها بالفنانات يسرا وإلهام شاهين واللبنانية ماجدة الرومي وإيناس الدغيدي. وعبرت الفنانة اللبنانة كارول سماحة، عن سعادتها بلقاء نجمات الفن المصري، اللاتي التقت بهن في حضرة الفنانة اللبنانية القديرة ماجدة الرومي، خلال تواجدها في مصر، وكتبت كارول: "هذا الجمع الطيب الغالي، السعادة هي وجود أصدقاء، الله يباركلي فيكم". يُذكر أن الفنانة ماجدة الرومي حضرت للقاهرة أمس الاثنين.​

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