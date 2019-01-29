ياسمين نيازي ورنا سماحة تستقبلان نداء شرارة بالورود (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة جمعتها بالفنانة ياسمين نيازي والفنانة الأردنية نداء شرارة، وهم يستقبلون الأخيرة في مصر. وعلقت سماحة على الصورة: "القمرات، بحبك يا بنت نيازي يا قمر، حمد الله على السلامة يا قلبي انتي مصر نورت". يُذكر أن الفنانة نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس- أحلى صوت" عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوي وعلي يوسف وكريستين سعيد. ​

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