بالصور- تكريم مصطفى شعبان وليلى علوي في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" مجموعة من الصور لتكريم عدد من نجوم الفن المصريين في الكويت.

ونظمت إحدى الصحف الكويتية حفلًا ضخمًا في دولة الكويت، أمس الاثنين، كُرم خلاله عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربي على أعمالهم التي برعوا فيها خلال عام 2018، وبعضهم تم تكريمه عن مجمل أعماله.

وكان من ضمن المكرمين النجم مصطفى شعبان، عن دوره في مسلسل "أيوب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، والفنانة رانيا فريد شوقي، عن دورها في مسلسل "عوالم خفية"، التي شاركت فيه مع النجم عادل إمام.

كما كرمت الصحيفة أيضًا الفنانة الكبيرة ليلى علوي، عن مجمل أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وعن مشوارها الفني ككل، ومن المكرمين أيضًا المطرب اللبناني الكبير وليد توفيق، والفنانة دانييلا رحمه عن أعمالهم في الفترة الماضية.