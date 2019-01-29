اقتحمت زفاف عشيقها بالفستان الأبيض… شاهد ورطة العريس واحراج العروس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:57 صباحاً -

انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لعشيقة رجل ظهرت فجأة في يوم زفافه وأحدثت فوضى عارمة.

ووفق موقع “Indy100″، وقعت هذه الحادثة الغريبة في جنوب إفريقيا حيث قررّت عشيقة العريس أن تفضح أمر علاقتهما غير الشرعية وأن تخبر العروس بحقيقة الرجل الذي تريد الزواج منه.

وظهر العريس في الفيديو وهو في حالة ترقب ويحاول تهدئة عشيقته الغاضبة في ثوب الزفاف، في حين تبدو العروس الحقيقية مرتبكة جراء ما يحدث.

هذا المشهد الفوضوي تم التقاطه من قبل الضيوف الذين أصيبوا بحالة ذهول وراحوا يوثّقون هذا الموقف المحرج عبر هواتفهم.