شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يسجل أغنية جديدة لطرحها فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبناني عاصى الحلانى من تسجيل أغنية جديدة من أجل طرحها فى عيد الحب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبية، وتوزيع طونى سابا، حسبما أكد الشاعر إيهاب عبد العظيم لـ"الخليج 365".

من جهة أخرى، يضع "الحلانى" اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الأيام المقبلة، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.

يذكر أن عاصى الحلانى أحيا حفلا ناجحا فى مدينة بون الألمانية، وشهد الحفل حضورا كبيرا وتفاعلا من الجمهور مع أغانى نجمهم المفضل.