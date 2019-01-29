شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لقاء كارول سماحة وإلهام شاهين ويسرا بالفنانة ماجدة الرومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانة كارول سماحة، عن سعادتها بلقاء عدد من نجمات الفن المصرى، الذين التقوا فى حضرة الفنانة اللبنانية القديرة ماجدة الرومى، وذلك خلال تواجدها فى مصر.

كارول سماحة شاركت متابعيها عبر حسابها على "تويتر" بصورة جمعتها بالفنانة يسر والفنانة إلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدى، وعبرت بقولها: "تجمع ثمين اليوم.. سعيدة اليوم بوجود أصدقاء حقيقيين، بارك الله فيكم".



كارول سماحة على تويتر

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومى، كانت قد أحيت فقرة غنائية مساء يوم السبت الماضى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على خلفية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة "نور الحياة".