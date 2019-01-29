محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع "الخليج 365"، الإثنين، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، بينها وفاة المخرج عجمي السيد، أكرم حسني، الملك لير، اشرف عبدالباقي، سمير غانم، عبدالله غيث، وغيرها من الأخبار التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وفاة عجمي السيد وإلغاء مسرحية أشرف عبدالباقي وحكاية أول بطولة لعبدالله غيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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