محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لفيلم "Bohemian Rhapsody" عددًا من الصور الخاصة بجولات الجمهور المحب لفريدي ميركوري وفرقته كوين بعدد من شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة هوليوود| "كوين" تستعد لجولتها الغنائية و"أكوامان" في صاندانس و"سلمى حايك" بإطلالة ساحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.