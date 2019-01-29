بالصور: الممثلة السورية شمس بسام الملا بلقطات “فاضحة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يناير 2019 02:53 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تواصل الممثلة السورية، شمس الملا، ابـنة المخرج السوري المعروف، بسام الملا، إثارة الجدل عبر منشوراتها الخاصة على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

هاجم مستخدمون وصفحات فنية شبكات التواصل الاجتماعي شمس ابنة منتج “باب الحارة” المخرج بسّام الملّا، بسبب نشرها مقاطع فيديو جريئة بميلابس البحر مع احد الرجال.

وجاء في التعليقات على صفحة “دراما نيوز”: “الصاعدة شمس بسام الملا تتخطى حدود الادب برفقة صديقها !!! الجدير بالذكر ان اخر بوست كان لشمس : ارتقوااااااا ؟؟؟!!!!”.

وأثارت شمس الملا، موجة من الانتقادات الواسعة؛ بعد أن تناقلت المواقع الصور التي تظهر فيها وهي ترتدي “مايوهًا” مثيرًا في الجزء الأعلى من جسدها، وهي تحتضن شابًا.

يُشار الى الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل الجماهيري في الجزء التاسع الذي تم عرضه في شهر رمضان المنصرم على شاشة MBC.

كما يشار إلى أن شمس الملا شخصية مثيرة للجدل؛ بسبب أسلوب حياتها وملابسها المثيرة، وتظهر في جميع صورها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” وهي ترتدي ما يشبه سترات قصيرة جميعها مفتوحة الصدر، كما أنها سبق ونشرت صورة مثيرة لها من حوض الاستحمام.

وأدّت شمس دور “صفا” الفتاة التي تلجأ الى “حارة الصبع” هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.

واشارت التعليقات على إطلالة الملّا إلى جرأتها الزائدة غير المألوفة لدى الفنّانات السوريّات.

وكانت في منشوراتها عبر “فيسبوك” نشرت شمس صورًا من جلسة تصوير “مثيرة” ظهرت فيها بملابس وصفها ناشطون بأنها “فاضحة”.

وكانت شمس الملا ترتدي لباس سباحة من قطعتين، يظهر أجزاء كبيرة من جسدها ومناطق حساسة من صدرها بشكل خاص.

واعتادت شمس، التي تتعرض دومًا للهجوم، نشر صور توصف بـ”الجريئة جدًا”، وتواجه اتهامات بتجاوز الخطوط الحمراء والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الشرقي.

وشاركت شمس في الجزء التاسع من باب الحارة بشخصية “صفا”، الفتاة التي تهرب من الفرنسيين وتلجأ إلى “حارة الضبع”.