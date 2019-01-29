تعليق ساخر من ايتن عامر على حملة “خليها تعنس”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 02:38 صباحاً -

سخرت الفنانة المصرية آيتن عامر من حملة «خليها تعنس» التي دشنها بعض االناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة المغالاة في المطالب من قبل أهالي الفتيات.

ونشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها على انستغرام، صورة لها وكتبت عليها «خليها تعنس إيه.. ده احنا بنصلي استخارة عشان نرفضكوا يلاااا»، ولقي سخرية ايتن من الحملة إشادة من قبل متابعيها من الفتيات قائلين: «بقى فيه حملة اسمها خليه في حضن أمه».