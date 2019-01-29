كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 02:38 صباحاً -
سخرت الفنانة المصرية آيتن عامر من حملة «خليها تعنس» التي دشنها بعض االناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة المغالاة في المطالب من قبل أهالي الفتيات.
ونشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها على انستغرام، صورة لها وكتبت عليها «خليها تعنس إيه.. ده احنا بنصلي استخارة عشان نرفضكوا يلاااا»، ولقي سخرية ايتن من الحملة إشادة من قبل متابعيها من الفتيات قائلين: «بقى فيه حملة اسمها خليه في حضن أمه».
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">خليها_تعنس قال
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ساخر من ايتن عامر على حملة “خليها تعنس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.