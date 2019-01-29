هوشة بين هيفاء حسين وزوجها حبيب غلوم.. شاهد السبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 02:38 صباحاً -
شهد لقاء تلفزيوني مع الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها الفنان الاماراتي حبيب غلوم هوشة طريفة بينهما وذلك بعد سؤالهما من معجب الاخر اكثر.
وقد اجاب كل من حبيب وهيفاء وعلى السؤال معا: “انا طبعا” قبل ان يقول حبيب غلوم “انا معجب بعقلانية بينما هي اعجابها روحاني”.
من ناحية اخرى، كشف حبيب غلوم أنه يفكر جدياً في إعتزال الفن في الإمارات والإنتقال للعيش في الكويت وذلك بسبب تراجع الأوضاع الفنية في بلده وعدم قدرته على التأقلم معها.
قال غلوم في مقابلة تلفزيونية: “أفكر جديًا للانتقال للعيش بالكويت واعتزال الفن بالإمارات.. الآن آن الأوان”، لافتاً إلى أنه طرح على زوجته الفنانة هيفاء حسين العيش بالكويت، وأكد في الوقت نفسه أنه من الصعب على الإنسان أن يترك بلاده بعدما عمل لمدة 40 سنة في مجال الفن بالإمارات ولكنه مضطر.
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