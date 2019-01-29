شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيخ زايد".. أولى محطات 2019 لفرقة مسار إجبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجباري لتدشين انطلاقتها الغنائية لعام 2019، عبر أولى حفلاتها الغنائية التى تقدمها بشكل سهرة مزيكا على مسرح كايرو جاز فى الشيخ زايد، وذلك فى العاشرة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

واحتفلت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة" وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".