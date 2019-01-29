طبيبٌ نفسي ينصحُ نجوم الفن.. "لا تأخذوا أدواركم معكم إلى البيت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، شرحًا مفصلاً للتأثيرات السلبية التي تُخلّفها الأدوار الفنيّة على الممثلين، لاسيما تلك المُتعلّقة بالشر أو العقد الاجتماعية والنفسية، وملامستها التاريخ الشخصي للفنان.

وأشار القط في لقاء مع "فوشيا" إلى أنّ الفنان أو الفنانة التي تعرّضت لعنف جنسي أو فقدان عزيز في صغرها فإنها تتأثر نفسيًا بما تُقدّمه، لافتًا إلى أنه أشرف على جلساتٍ علاجيةٍ عديدةٍ لمثل هذه الحالات.

وقدّم القط نصائح عدّة لعدم تأثُّر الفنانين بالأدوار التي يُجسِّدونها، قائلًا: "بعد الشاشة لا تأخذوا الدور معكم إلى البيت".