غياب الفنانة روبي عن دراما رمضان خلال 2019

تغيب الفنانة روبي عن الدراما التليفزيونية خلال 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعدما توقف مسلسلها الأخير "أهو دا اللي صار"، والذي لم يعرض بعد على الشاشات حتى الآن، حيث تأجل عرضه من العام الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.

وخلال هذا العام اكتفت روبى بتقديم فيلم "حملة فرعون" مع الفنان عمرو سعد ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي، من إخراج رؤوف عبد العزيز، والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، حيث تصور حاليًا روبي مشاهدها في منطقة أكتوبر.

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