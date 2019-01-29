منة جلال تبدأ تصوير فيلم "الهجام" بشقة سكنية في القاهرة

بدأت الفنانة منة جلال، تصوير مشاهدها في فيلم "الهجام" بأحد اللوكيشنات بشقة سكنية بالقاهرة، وجمعت المشاهد بينها وبين بطل العمل الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في عمل يجمع عددا من الشباب الموهوب، مشيرة إلى أن شخصيتها بالعمل يغلب عليها طابع الإغراء، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وفيلم "الهجام" بطولة أحمد عبدالله محمود، نهى عابدين، عمر الشناوي، وائل عبدالعزيز، محمود فارس، منة جلال، دعاء رجب، محسن منصور، إنتاج أحمد السرساوي، إخراج مرقص عادل.

وعلى صعيد آخر، انتهت الفنانة منة جلال، من تصوير مشاهدها في فيلم "دفع رباعي" من بطولة أحمد عزمي، إيناس النجار، سناء يوسف، تتيانا حبشي، أحمد بدير، محسن منصور، منة جلال، ندى بهجت، أحلام الجريتلي، سمسم شهاب، سمر على، محمود فارس، ياسر على ماهر، محمود الحسيني، وعدد من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار خالد سليمان، إخراج إيهاب عبداللطيف.

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