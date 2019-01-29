شكرا لقرائتكم خبر عن باليه سان بطرسبورج الروسى يقدم 4 ليالى بأوبرا القاهرة والأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في التعاقد مع فرقة باليه سان بطرسبورج الروسية لتقديم أربعة حفلات بالقاهرة والإسكندرية لعرضي شوبينيانا وشهرزاد وذلك في الثامنة مساء أيام الأربعاء ، والخميس ،و الجمعة 30 ، 31 يناير والأول من فبراير علي المسرح الكبير ومساء الأحد 3 فبراير علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية "

وقال رئيس الأوبرا إن فرقة باليه سان بطرسبرج من أهم الفرق العالمية المتخصصة التى تتميز عروضها بالتناغم والحيوية ويجمع ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأعمال الكلاسيكية والحديثة وتضم نخبة من العارضين المحترفين ، وأشار أن باليه شوبينيانا تم تصميمه على موسيقى البولندى العالمى فريدريك شوبان ويضم عدد من اللوحات الحالمة التى تجسد أحد الشعراء أثناء مراقصته للحوريات الخيالية فى ضوء القمر ، أما باليه شهرزاد كتب موسيقاه الروسى العالمى ريمسكى كورساكوف عام 1888 مستلهماً أساطير الف ليلة وليلة وقسمها الى 4 حكايات هى البحر وسفينة السندباد ، الأمير الكالندارى ، الأمير الشاب والأميرة الشابة والإحتفالات في بغداد وتعد شهرزاد احد آخر مؤلفات كورساكوف حيث جمع فيها بين تقاليد الموسيقى الروسية الشعبية الأصيلة وروح الحكايات الشرقية الساحرة .