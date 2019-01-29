شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تكريم نجوم الفن المصريين والعرب فى حفل جريدة الأنباء الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حفل ضخم فى دولة الكويت، اليوم الاثنين، كرم خلاله عدد من نجوم الفن من مصر والوطن العربى على أعمالهم التى برعوا فيها خلال عام 2018، وبعضهم يكرم عن مجمل أعماله.

وجاء على رأس المكرمين النجم مصطفى شعبان، عن مسلسله "أيوب"، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا خلال عرضه فى رمضان 2018، كما تكرم النجمة رانيا فريد شوقى، عن مسلسلها "عوالم خفية"، التى شاركت فيه مع النجم عادل إمام.

وكرمت أيضًا النجمة ليلى علوى، عن مجمل أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وعن مشوارها الفنى ككل، ومن المكرمين أيضًا المطرب اللبنانى الكبير وليد توفيق، والفنانة دانييلا رحمه.

الحفل نظمته جريدة الأنباء الكويتية احتفالًا بتأسيسها رقم 43، الذلا يحضره ويشارك فى التكريم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبرى، وقد نشرت الإعلامية بوسى شلبى، مجموعة من الصور والفيديوهات لفعاليات الحفل.



بوسى شلبى وليلى علوى



بوسى شلبى ورانيا فريد شوقى فى حفل الأنباء الكويتية



بوسى شلبى فى حفل جريدة الأنباء الكويتية



بوسى شلبى والفنان اللبنانى وليد توفيق فى الكويت



رانيا فريد شوقى ووليد توفيق فى الكويت



بوسى شلبى ومصطفى شعبان فى الكويت