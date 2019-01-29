شكرا لقرائتكم خبر عن نادية خيرى فتاة شعبية فى فيلم "دماغ شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة الشابة نادية خيرى من تصوير فيلم "دماغ شيطان"، والذى تشارك فى بطولته مع الفنانين رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوى خطاب، عمرو عابد، والفيلم من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.

وتترقب نادية خيرى ردود فعل الجمهور حول دورها، حيث تجسد ولأول مرة فتاة شعبية من خلال شخصية سهام التى تعيش فى إحدى المناطق الشعبية.

وأضافت أنها ابتعدت عن الشكل النمطى الذى تظهر به الفتاة الشعبية ووفقا لرؤية المخرج والمؤلف، وتتمنى أن يلقى الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه.









وأوضحت أنها استمعت بكواليس التصوير وسعدت بالعمل مع النجمتين رانيا يوسف وسلوى خطاب، كما أن المخرج كريم إسماعيل مخرج متميز ومتمكن من أدواته.

فيلم "دماغ شيطان" من بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوى خطاب، نادية خيرى، عمرو عابد ومن تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.