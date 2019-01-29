شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس "أجمد" couple فى حفل SAG Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس اثنين من أهم و أشهر الازواج بعالم هوليوود ، حيث استطاع النجمان أن يحافظا علي حياتهما الزوجية التي استمرت 19 عاما سبقها فترة طويلة عاش الثنائي خلالها قصة حب متوهجة .

وبمجرد ظهور النجمين كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بأي حفله تتركز عليهما عدسات المصورين منذ اللحظة الاولي لوصولهما حيث علق عدد كبير من عشاق النجمين بعد حضورهما أمس حفل "SAG Awards" لعام 2019 و الذي اقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، بالقول إنهما أجمل ثنائي بالحفل وكعادتهما اظهرا مدي حبهما واهتمامهما ببعضما البعض أمام أعين كل الحضور.

كانت كاترين زيتا جونز مرتدية فستانا ذو تصميم مذهل من مجموعة أزياء " Zuhair Murad " واختارت حذائها من " Christian Louboutin " في حين كانت مجوهراتها من تصميم " Chopard " .



كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس



كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس



كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس



كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس



كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس