شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يصور عددًا من مشاهد "ولاد الغلابة" بإحدى مدارس الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أحمد السقا، عددًا من مشاهده فى مسلسل "ولد الغلابة"، اليوم الإثنين بديكور مدرسة فى مدينة الشيخ زايد، واستمر التصوير على مدار اليوم، ومن المقرر أن ينتقل غدًا الثلاثاء الى آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

ويسجل "ولد الغلابة" التعاون الأول بين أحمد السقا والمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامى، ويعود به "السقا" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى.