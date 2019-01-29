صور.. حسن الرداد يكشف عن مواقف واجهها قبل الشهرة غدا فى "قهوة أشرف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النجم أشرف عبد الباقى فى حلقة غدا الثلاثاء من برنامج "قهوة أشرف" الفنان حسن الرداد، ويتحدث من خلال الحلقة عن أكثر المواقف صعوبة التى واجهها قبل الشهرة، وما هى المهنة التى كان سيعمل بها إذا يكن ممثلا. ويحل ضيفا على إحدى فقرات الحلقة الممثل الشاب إسلام إبراهيم، الذى يتحدث عن علاقة الصداقة مع حسن الرداد، وعن بلدهما دمياط.

كما يستضيف الفنان أشرف عبد الباقى، خلال الحلقة، صاحب مشروع صناعة الكليم اليدوى أكرم الحسينى، الذى يتحدث عن تفاصيل مشروعه، وكيف تم تنفيذه والصعوبات التى واجهته، كما يتحدث حسن الرداد عن أهمية العمل وماذا كان يعمل وهو صغيرا، وعن المشروع الذى من الممكن أن ينفذه بعيدا عن التمثيل، كما يحل ضيفا بطل الخماسى الحديث أحمد الجندى، وفى نهاية الحلقة، يستضيف صاحب عربية أكل. يذكر أن "قهوة أشرف" برنامج فنى اجتماعى، يستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويعرض عبر شاشة قناة الحياة، فى العاشرة مساء كل ثلاثاء، وظهر به عدد من النجوم منهم: محمد هنيدى ومحمود البزاوى ومصطفى خاطر، وسليمان عيد وطاهر أبو الليل، وويزو وسامح حسين، وصلاح عبدالله وأحمد السعدنى، وشيماء سيف، واحمد رزق، وسلوى خطاب، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور، وأمير كراره، ومحمود عبد المغنى وعلاء مرسى، وبيومى فؤاد وأيتن عامر.

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