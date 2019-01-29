تعرف على النهاية الأصلية لـ"ذئاب الجبل".. قبل رحيل عبد الله غيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال المخرج الكبير مجدي أبو عمرة إن كل ما تداولته الأخبار عن نهايات مسلسل "ذئاب الجبل"، الذي عُرض في العام 1993، غير حقيقي ولم يكن صادقًا، مشيرًا إلى أن الحلقات كانت ستختلف تمامًا لو لم يمت الفنان الكبير عبد الله غيث.

وأضاف المخرج الكبير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنان عبد الله غيث صور 85% من مشاهده قبل وفاته، مشيرًا إلى أنه لم يتم عرض الدور على أي ممثل بعد وفاة عبد الله غيث لأن الأمر كان بمثابة إهدار للمال العام.

وأكد المخرج الكبير أن النهاية الأصلية للمسلسل كانت تحوي في أحداثها عودة "البدري" الشخصية التي لعبها الفنان أحمد عبد العزيز إلى الصعيد بعد إثبات براءته، ليستقبله أهل القرية، ويطلق أثناء الاحتفال بعودته الرصاص فتصيب رصاصة مجهولة "علوان البكري" الشخصية التي لعبها غيث، في إشارة رمزية إلى انتقام البلد من هذا الظالم في أحداث المسلسل.

وأوضح أبو عميرة أنه بعد وفاة عبد الله غيث وقبل استكمال مشاهده تمت الاستعانة بدوبلير ليؤدي بعض المشاهد من ظهره، وعُقدت جلسة عمل مع المؤلف الراحل محمد صفاء عامر، والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وتم تصوير قتل علوان من زاوية بعيدة بدوبلير، وكتبت أغنية المسلسل الشهيرة "ولا بد من يوم معلوم".

وأكد أبو عميرة أن من مفارقات القدر أن شخصية "علوان البكري" تم إسناد الدور فيها للفنان صلاح قابيل، لكنه توفي أثناء التصوير، بعدها تم إسناد الدور للفنان عبد الله غيث لكنه مات، ولم يُعرض الدور على أحد بعد وفاة عبد الله غيث.

يُذكر أن مسلسل "ذئاب الجبل" واحد من أشهر الأعمال التلفزيونية في تاريخ مصر، تم عرضه في العام 1993، من بطولة أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، عبد الله غيث، وحمدي غيث. ​